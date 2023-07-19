Одеваемся стильно: что модно носить женщинам после 60 лет

Чтобы не выглядеть скучной старухой, современные женщины стараются и после 60 лет одеваться модно и стильно. Очень важно знать, как сформировать базовый гардероб женщины в шестидесяти.

Большинство женщин к этому возрасту уже сформировали индивидуальный стиль, но иногда стоит немного подкорректировать гардероб, чтобы выглядеть максимально элегантно и стильно. Если молодым девушкам еще можно простить некоторую халатность в образе, то женщинам за 60 приходится прилагать больше усилий для формирования своего стиля.

Для этого нужно не только знать, какие фасоны вам подходят, но и выбирать правильные оттенки, чтобы образ выглядел выигрышно. Согласно современным тенденциям, мода женщин за 60 предполагает элегантную одежду, изящные аксессуары и качественную косметику.

Одежда для женщин после 60 лет: подбираем цветовую гамму

Базовый гардероб женщины лучше формировать в светлых освежающих пастельных оттенках, можно использовать молочные и пудрово-розовые цвета. Такая цветовая гамма является практически беспроигрышным вариантом, который придаст коже более молодой и свежий вид.

Также женщинам за 60 хорошо подходят такие цвета:

персиково-розовый;

синий;

бордо;

красный;

горчичный.

Некоторые стилисты считают, что можно смело использовать даже трендовый 2023 цвет Viva Magenta, только брать более приглушенный вариант. Так вы сможете создать немного дерзкий и бунтарский вид.

Рекомендуется использовать спокойные выдержанные цвета и избегать неоновых оттенков. Последние могут подойти только настоящим поклонницам богемного стиля, которые любят яркие акценты и уникальное представление образа.

Главные аспекты при создании образа женщины за 60

Есть два важных критерия, которые следует соблюдать женщинам за 60 лет: быть элегантными и женственными. В этом возрасте лучше выбирать вещи простого кроя, из качественной фактурной ткани, которые будут хорошо держать форму. А вот эластичные материалы только подчеркнут все возрастные недостатки. На летний период можно покупать вещи из хлопка или льна.

Важно обращать внимание на следующие аспекты:

избегайте глубоких вырезов, учитывая, что в этом возрасте зона декольте и шея в большинстве покрытые морщинами, можно использовать элегантный шарф или легкую шаль светлого цвета для того, чтобы прикрыть недостатки;

используя шарфы, избегайте черного, насыщенно-фиолетового, болотного цвета, они старят лицо, делают его землистым;

возраст предательски выдают руки, поэтому платья без рукавов лучше не одевать, вместо этого носите этот предмет гардероба осенью и весной с длинными рукавами, летом надевайте легкий палантин или блузку;

женщинам за 60 с лишним весом рекомендовано носить платья свободного кроя темных оттенков, они визуально делают фигуру более стройной, а освежить образ поможет светлый шарф.

Базовый гардероб женщины за 60 включает сегодня не только брюки, но и джинсы. Дополнить модный образ можно увлекательной рубашкой с вышивкой или блузой с необычным кроем. Не забудьте о стильных аксессуарах.

Стиль кэжуал в гардеробе современной женщины после 60 лет

Стиль кэжуал лучше подходит женщинам за 60 лет. Он используется в повседневных образах. Но и здесь нужно помнить о правильном сочетании цвета и фактуре одежды. Уделите внимание аксессуарам, чтобы смотреться максимально стильно и элегантно. В стиле кэжуал можно сочетать классическую строгость и расслабленность, используя чудесные и пастельные цвета.

Можно смело носить брюки классического кроя, слегка широкую юбку-плиссу, рубашки светлых оттенков, микни меди и трикотажные оверсайз свитера. Для создания более выразительного образа допустимо сочетать одежду с яркими аксессуарами.

Летом можно выбирать однотонные платья-рубашки или прямого кроя с неярким принтом. Хорошим дополнением образа станет тоненький ремешок, который подчеркнет фигуру.

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