Пять модных лайфхаков, которые помогут всегда хорошо выходить на фотографии

Сегодня можно быстро отредактировать фотографии с помощью современных технологий. Однако от программ зависит только половина успеха. Очень важную роль играют поза, макияж, прическа, а также правильно подобранный наряд.

Чтобы выглядеть хорошо на фотографиях нужно выбирать одежду, которая подчеркнет ваши преимущества и скорректирует недостатки. Стилисты также утверждают, что существуют некоторые секреты, которые помогут добиться максимально красивого результата.

Монохром

Если выбрать верхнюю и нижнюю части одежды одинакового цвета, визуально будете выглядеть более стройной и высокой. Существует здесь и важный нюанс, который следует учитывать. Правильно сочетайте оттенки при подборе обуви и аксессуаров.

V-образный вырез

Если вас трудно назвать обладательницей длинной шеи, следует убрать одежду с воротничками или чокеры. На фотосессию лучше выбрать одежду с V-образным вырезом. Это может быть футболка, блузка, платье, топ. Все эти вещи отлично справятся с тем, чтобы зрительно уменьшить плечи и вытянуть линию шеи.

Правильные штаны

Девушки по всему миру мечтают о длинных ногах. Чтобы на фотографиях ножки не казались слишком короткими, следует выбирать широкие брюки с высокой талией и длинными брюками. Завершите свой образ элегантными челноками на высоком каблуке. Обувь лучше подбирать под тон брюкам или остановиться на бежевом оттенке, максимально приближенном к цвету вашей кожи.

Принты

Мелкие принты на фотографиях визуально делают вас стройнее, убирая некоторые недостатки фигуры. Но если стоит задача отвлечь внимание от лица, лучше выбирать массивные принты.

Создаем талию

Талия можно выделять по-разному. Чтобы на фотографиях выглядеть более стройными, рекомендуется остановиться на вещах, которые имеют подчеркнутую ее линию. Когда одежда очертит границы, вы будете выглядеть подтянутой даже без утомительных тренировок и сможете подкорректировать силуэт.

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