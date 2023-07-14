Как подобрать штаны под свой рост: пошаговая инструкция

Если правильно подобрать штаны, вы не только будете выглядеть стильно, но и зрительно увеличите длину ног, делая фигуру гармоничной.

Какие они – идеальные штаны? Ответить на этот вопрос непросто, ведь здесь играет роль целый ряд различных факторов. И главные из них: фасон, посадка и длина. Очень часто неправильно подобранные брюки выглядят плохо, даже если это актуальная модель, дорогая ткань или модный принт. Как подобрать брюки по типу фигуры и росту? Мы подобрали самые важные советы.

Четко измерьте свои параметры

Прежде всего важно определиться со своим размером. Сделать это очень просто – вам понадобится всего-навсего сантиментровая лента. Измерьте обхват талии и бедер. Стоять нужно прямо и не втягивать живот. Дополнительно измерьте еще один параметр – длину от талии до пола. Именно он поможет лучше решили, какую длину брюк нужно брать.

Выдающийся тип фигуры

Теперь хорошо осмотрите себя в зеркало, чтобы определить свой тип фигуры. Стандартно приняты: груша, яблоко, песочные часы, треугольник, прямоугольник. Оценка объемов поможет понять, какие именно места вам нужно скорректировать с помощью штанов.

Проанализируйте пропорции – рост и тип фигуры

Важно понимать, что рост – это далеко не все, что влияет, сядут ли штаны по фигуре или нет. Также важно понимать соотношение роста к типу фигуры. Подумайте, какую обувь вы собираетесь носить с новой вещью.

Как правило, стилисты утверждают, что брюки прямого кроя больше подходят женщинам со стройными ногами и узкими бедрами. А вот для округлых бедер и резкого перехода от талии к бедрам, лучше брать расклешенные или зауженные модели.

Девушкам любого роста нужно помнить о сочетании длины брюк и обуви. Самым безопасным вариантом считается, когда длина брюк заканчивается в 1-1,5 см от пола. Но это только в том случае, если вы планируете носить их с обувью на каблуке. Если вы предпочитаете обувь на плоском ходу, берите модели, длина которых заканчивается в 1-1,5 см от подошвы.

Считается, что высоким женщинам подходят любые модели брюк. Главное – создать визуально гармоничный силуэт.

Брюки по типу фигуры

Перевернутый треугольник

Для этого типа фигуры лучше всего подходят чиносы, штаны-бананы, карго. Они помогут создать объем в области узких бедер. Также можно носить палаццо с высокой талией для уравновешивания бедер и плеч, подчеркивание фигуры.

Яблоко и груша

Девушкам с такими типами фигуры рекомендуется выбирать брюки со средней и высокой посадкой, чтобы скорректировать живот. Образ поможет вытянуть лампасы, стрелки или вертикальные декоративные полосы. Выбирайте либо прямой крой, либо модели, начинающие расширяться от колена вниз.

Песочные часы

Этот тип фигуры считается эталонным, поэтому вы можете подбирать любой фасон брюк. Главное – разобраться с длиной, чтобы сделать ноги стройнее.

Как подобрать брюки миниатюрным девушкам

Очень важно обратить внимание на сбалансированность пропорций. Прежде всего, стоит отметить, что большинство производителей производят все свои модели в линейке Petite (то есть рост ниже 165 см).

Во-вторых, для невысоких девушек очень важно визуальное удлинение ног. Лучше всего с этой задачей справляются прямые штаны со стрелкой, закрывающей обувь. Для усиления эффекта носите туфли на каблуке. Главное, чтобы они едва выглядывали из-под штанины.

Для наибольшего визуального удлинения ног используйте модели с прямым кроем от бедра. Универсальным вариантом для миниатюрных девушек можно назвать штаны до лодыжки. Но с такими моделями нужно носить только остроносую обувь или челноки, которые не контрастируют с кожей.

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