Одягаємося стильно: що модно носити жінкам після 60 років

Щоб не мати вигляд нудної старенької, сучасні жінки намагаються і після 60 років одягатися модно та стильно. Дуже важливо знати, як сформувати базовий гардероб жінки за шістдесят.

Більшість жінок до цього віку вже сформували індивідуальний стиль, але інколи варто трохи підкоригувати гардероб, щоб мати максимально елегантний і стильний вигляд. Якщо молодим дівчатам ще можна пробачити деяку недбалість в образі, то жінкам за 60 доводиться докладати більше зусиль для формування свого стилю.

Для цього потрібно не лише знати, які фасони вам личать, але й підбирати правильні відтінки, щоб образ був виграшним. Відповідно до сучасних тенденцій, мода жінок за 60 передбачає елегантний одяг, витончені аксесуари та якісну косметику.

Одяг для жінок після 60 років: підбираємо кольорову гаму

Базовий гардероб жінки за 60 краще формувати у світлих освіжних пастельних відтінках; можна використовувати молочні й пудрово-рожеві кольори. Така кольорова гама є практично безпрограшним варіантом, який надасть шкірі молодшого та свіжішого вигляду.

Також жінкам за 60 гарно пасують такі кольори:

персиково-рожевий;

синій;

бордо;

червоний;

гірчичний.

Деякі стилісти вважають, що можна сміливо використовувати навіть трендовий 2023 року колір Viva Magenta, але брати більш приглушений варіант. Так ви зможете створити трохи зухвалий і бунтарський вигляд.

Рекомендовано використовувати спокійні витримані кольори та уникати неонових відтінків. Останні можуть пасувати лише справжнім шанувальницям богемного стилю, які люблять яскраві акценти та унікальне подавання образу.

Головні аспекти під час створення образу жінки за 60

Існують два важливі критерії, яких варто дотримуватися жінкам за 60 років: бути елегантними та жіночними. В цьому віці краще обирати речі простого крою, з якісної фактурної тканини, які добре триматимуть форму. А ось еластичні матеріали лише підкреслять усі вікові недоліки. На літній період можна купувати речі з бавовни чи льону.

Важливо звертати увагу на такі аспекти:

уникайте глибоких вирізів, враховуючи, що в цьому віці зона декольте та шия переважно вкриті зморшками; можна використовувати елегантний шарф або легку шаль світлого кольору для того, щоб прикрити недоліки;

використовуючи шарфи, уникайте чорного, насичено-фіолетового, болотного кольорів – вони зістарюють обличчя, роблять його землистим;

вік зрадницьки видають руки, тому сукні без рукавів краще не одягати, натомість носіть цей предмет гардеробу восени та навесні з довгими рукавами, а влітку одягайте легкий палантин чи блузку;

жінкам за 60 із зайвою вагою рекомендовано носити сукні вільного крою темних відтінків – вони візуально роблять фігуру стрункішою, а освіжити образ допоможе світлий шарф.

До базового гардероба жінки за 60 сьогодні входять не лише штани, але й джинси. Доповнити модний образ можна цікавою сорочкою з вишивкою або блузою з незвичайним кроєм. Не забудьте про стильні аксесуари.

Стиль кежуел у гардеробі сучасної жінки після 60 років

Стиль кежуел найкраще личить жінкам за 60 років. Він використовується у щоденних образах. Але й тут потрібно пам'ятати про правильне поєднання кольорів і фактури одягу. Приділіть увагу аксесуарам, щоб мати максимально стильний та елегантний вигляд. У цьому стилі можна поєднувати класичну строгість і розслабленість, використовуючи нюдові й пастельні кольори.

Можна сміливо носити штани класичного крою, злегка широку спідницю-плісе, сорочки світлих відтінків, сукні міді та трикотажні оверсайз светри. Для створення виразнішого образу можна поєднувати одяг з яскравими аксесуарами.

Влітку можна обирати однотонні сукні-сорочки або сукні прямого крою з неяскравим принтом. Хорошим доповненням до образу стане тоненький ремінець, який підкреслить фігуру.

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