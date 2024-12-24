Росія виготовляє до 2000 тисяч шахедів на місяць - Defense Express

21 грудня цього року по Харкову був запущений БпЛА з номером И 11934.

Росія до кінця 2024 року може досягти показника у 2000 дронів Shahed на місяць.

Таку думку виловили аналітики Defense Express, проаналізувавши серійні номери збитих останнім часом шахедів.

У повідомленні вказується, що 21 грудня цього року по Харкову був запущений БпЛА з номером И 11934.

"У разі, якщо номери були без пропусків, то це означає, що РФ виготовила за 2024 рік уже близько 10 тисяч шахедів саме на своїх потужностях. Тому що вже в лютому 2024 року дрони з індексом И були з номерами понад 2600", — йдеться в матеріалі.

Експерти зазначають, що спочатку загарбники застосовували шахеди з індексом М. Припускається, що це були безпілотники, які були виготовлені в Ірані. Потім були БпЛА з індексом К і іноді КБ, які збиралися в Росії, але зараз серія вже не зустрічається.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія має намір сформувати "війська безпілотних систем". Створення нової структури мають завершити у третьому кварталі наступного року.

Крім того, ми раніше інформували, що Київ та низку областей охопила повітряна тривога.

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