Атака дронами по Україні: скільки БпЛА збили Сили ППО

Наші захисники неба відпрацювали на повну.

За добу Силами ППО збито 25 ворожих дронів. Ще 25 БпЛА – не досягли своїх цілей (локаційно втрачені).

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Як зазначається, від 10.00 22 грудня по 09.00 23 грудня 2024 року противник атакував 72-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Орел (РФ).

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 47 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Одеській областях", – йдеться у повідомленні.

Через активну протидію Сил оборони 25 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені. Без негативних наслідків.

Раніше ми повідомляли, що 22 грудня на Київщині двічі за кілька годин лунала повітряна тривога. Працювала ППО по ворожих БпЛА.

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