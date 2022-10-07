Де та як зберігати борошно, щоб в ньому не завелися жучки

Якщо правильно зберігати запаси борошна, то в ньому точно не заведуться жучки. Як це робити - читайте в матеріалі ТСН.ua.

На жаль, з часом в борошні з'являються шкідники, особливо жучки, міль та черв'ячки. Їх можна навіть принести в пакеті разом з покупкою. І тоді вони можуть зіпсувати навіть всі інші продукти бакалійної групи. Тому потрібно запам'ятати, як правильно зберігати борошно.

Після того, як ви розкрили упаковку з борошном, бажано пересипати продукт в іншу тару. Найкраще підійде скляна банка з кришкою, яка герметично закривається. Якщо у вас такої немає, можна використовувати пластикові контейнери або мішки. Але в останньому випадку вибирайте натуральні матеріали. Наприклад, чудовим варіантом може стати льон.

Коли ви пересипали борошно у скляну тару, пластиковий контейнер або мішок, краще зберігати продукт у холодильнику чи закритій шафці.

Зверніть увагу, для довготривалого збереження борошна температура повітря повинна бути не вище +15 градусів.

Якщо ви збираєтесь використовувати балкон, то запам'ятайте, що він підходить лише взимку і тільки в тому випадку, якщо на нього не падають прямі сонячні промені.

Звичайно, будь-який продукт має свої терміни зберігання. Якщо говорити про льняне чи кукурудзяне борошно, то це не більше 3-6 місяців. А ось житнє можна без проблем зберігати півроку, а інколи й понад цього терміну. Рисове та пшеничне борошно зберігаються до 9 місяців.

Але якщо зберігати пшеничне борошно за низьких температур, то термін зберігання можна збільшити до 2 років.