Частину України охопила повітряна тривога: що відомо (мапа)

Загроза застосування балістичного озброєння для областей, в яких оголошено повітряну тривогу, а також загроза ворожих безпілотників.

Київ та низку областей України у вівторок, 24 грудня, станом на 15:36 охопила повітряна тривога.

Про це повідомили Повітряні сили.

"Загроза застосування балістичного озброєння для областей, в яких оголошено повітряну тривогу. Швидкісна ціль на Кривий Ріг", – йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах оновили інформацію щодо руху ворожих ударних безпілотників:

нові групи ворожих ударних БпЛА заходять в повітряний простір Сумської області з Курщини;

БпЛА на Сумщині, курс - південний/південно-східний;

БпЛА на Полтавщині, курс - південний/південно-західний/західний;

БпЛА на Харківщині, курс - південно-східний.

Мапа тривог станом на 16:00 24 грудня / Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, Росія має намір занурити Україну в цілодобову повітряну тривогу 24/7. Метою є суттєве збільшення навантаження на Сили протиповітряної оборони. РФ збільшила виробництво ударних безпілотників, але велика кількість з них не несе загрози.

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