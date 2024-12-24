Частину України охопила повітряна тривога: що відомо (мапа)

Загроза застосування балістичного озброєння для областей, в яких оголошено повітряну тривогу, а також загроза ворожих безпілотників.
Київ та низку областей України у вівторок, 24 грудня, станом на 15:36 охопила повітряна тривога.
Про це повідомили Повітряні сили.
"Загроза застосування балістичного озброєння для областей, в яких оголошено повітряну тривогу. Швидкісна ціль на Кривий Ріг", – йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах оновили інформацію щодо руху ворожих ударних безпілотників:
- нові групи ворожих ударних БпЛА заходять в повітряний простір Сумської області з Курщини;
- БпЛА на Сумщині, курс - південний/південно-східний;
- БпЛА на Полтавщині, курс - південний/південно-західний/західний;
- БпЛА на Харківщині, курс - південно-східний.
Нагадаємо, Росія має намір занурити Україну в цілодобову повітряну тривогу 24/7. Метою є суттєве збільшення навантаження на Сили протиповітряної оборони. РФ збільшила виробництво ударних безпілотників, але велика кількість з них не несе загрози.
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