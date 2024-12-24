Викривлена інформація призводить до великих втрат на фронті - військовий експерт

Невпорядковане управління, брак ресурсів та техніки, старі підходи і викривлення інформації ставлять під загрозу боєздатність ЗСУ та оборону України.

Про це розповів Тарас Чмут "Українській правді".

"Хаос в управлінні військами призведе до того, що ми можемо посипатися на фронті таким чином, що це будуть не посадки і кілометри, а бригадні райони оборони, десятки кілометрів одномоментно," – наголосив Чмут.

За його словами, те, що ще рік тому вважали нагнітанням, сьогодні стало очевидною проблемою: "Зараз всі дивляться на карту і думають: 'А що відбувається? Чому ніхто нічого не робить?' А не те, що ніхто нічого не робить. Просто зробити не можуть".

Основні проблеми Сил оборони

На думку Чмута, серед найбільших викликів наприкінці 2024 року є:

Хаос в управлінні військами.

Якість підготовки і навчання особового складу. Ця сфера потребує значного покращення внутрішньої ефективності.

Брак боєприпасів, майна і техніки. Відсутність машин, засобів зв’язку, систем Starlink, дронів типу "Мавік" та іншого оснащення значно ускладнює діяльність військ.

Роздуття структур і штатів.

Чмут підкреслив, що держава виділяє ресурси на значну кількість підрозділів, проте їх боєздатність залишається під питанням. "Ми продовжуємо плодити ці штати замість того, щоб переходити від кількості до якості, переставати дублювати одне одного, чітко визначати зону відповідальності кожного, давати достатню кількість ресурсу і вимагати результат," – пояснив він.

Радянські підходи у Збройних силах

Чмут зазначив, що радянщина у війську не зникла повністю, хоча екосистема армії змінилася. З одного боку, армія отримала "суперкрутих людей" із цивільного сектору, які роблять надзвичайні речі. Але з іншого боку, повернулися старі кадри, які привносять культуру старої армії.

"Де важливіше наявність бірки, аніж зміст, де журнал бойової підготовки важливіший, аніж проведення бойової підготовки," – пояснив Чмут.

Такі кадри, зазвичай, займають керівні посади і сприяють викривленню інформації: "Посадові особи бояться засмутити свого керівника і кажуть те, що він хоче почути, а не те, що є насправді. Це породжує кругове коло викривлення інформації і, як наслідок, втрату території, людей, техніки."

Культура правди у війську

Чмут наголосив, що критично бракує людей, які можуть донести правду до вищого керівництва: "На всіх ланках наверх прийнято доповідати, що все добре, все тримається, позиції наші. А насправді це не так."

Як приклад він назвав Кирила Вереса, якого вважає одним із небагатьох, хто здатен говорити правду, навіть коли це незручно для керівників.

За його словаи, итуація вимагає негайних змін у підходах до управління, забезпечення військ і розподілу ресурсів, щоб уникнути критичних втрат на полі бою.

Нагадаємо, Тарас Чмут зазначив, що на фронті динаміка сумна: сили оборони продовжують відступати, зокрема на напрямку "Донецьк", де за кілька місяців втрачено понад 600 км² територій.

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