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Частину України охопила повітряна тривога: де небезпечно

Частину України охопила повітряна тривога: де небезпечно

Карта тривог 24 грудня

Жителів "червоних" регіонів закликають перебувати в укриттях.

У низці областей України вдень 24 грудня лунає повітряна тривога. Є загроза балістики.

Про це повідомляють моніторингові канали.

"Загроза застосування балістичного озброєння для областей, в яких оголошено повітряну тривогу", - йдеться у повідомленні ПСУ.

Станом на 15:40 "почервоніли" такі області:

  • Вінницька
  • Житомирська
  • Київська
  • Черкаська
  • Полтавська
  • Житомирська
  • Чернігівська
  • Сумська
  • Харківська
  • Донецька
  • Дніпропетровська
  • Запорізька
  • Херсонська
  • Одеська
  • Миколаївська

У ПСУ додали: швидкісна ціль на Кривий Ріг.

Нагадаємо, у низці областей 23 грудня (вночі та зранку) була оголошена повітряна тривога. Країну атакували БпЛА.

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