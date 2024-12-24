Частину України охопила повітряна тривога: де небезпечно

Жителів "червоних" регіонів закликають перебувати в укриттях.
У низці областей України вдень 24 грудня лунає повітряна тривога. Є загроза балістики.
Про це повідомляють моніторингові канали.
"Загроза застосування балістичного озброєння для областей, в яких оголошено повітряну тривогу", - йдеться у повідомленні ПСУ.
Станом на 15:40 "почервоніли" такі області:
- Вінницька
- Житомирська
- Київська
- Черкаська
- Полтавська
- Житомирська
- Чернігівська
- Сумська
- Харківська
- Донецька
- Дніпропетровська
- Запорізька
- Херсонська
- Одеська
- Миколаївська
У ПСУ додали: швидкісна ціль на Кривий Ріг.
Нагадаємо, у низці областей 23 грудня (вночі та зранку) була оголошена повітряна тривога. Країну атакували БпЛА.
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