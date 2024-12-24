Частину України охопила повітряна тривога: де небезпечно

У низці областей України вдень 24 грудня лунає повітряна тривога. Є загроза балістики.

Про це повідомляють моніторингові канали.

"Загроза застосування балістичного озброєння для областей, в яких оголошено повітряну тривогу", - йдеться у повідомленні ПСУ.

Станом на 15:40 "почервоніли" такі області:

Вінницька

Житомирська

Київська

Черкаська

Полтавська

Житомирська

Чернігівська

Сумська

Харківська

Донецька

Дніпропетровська

Запорізька

Херсонська

Одеська

Миколаївська

У ПСУ додали: швидкісна ціль на Кривий Ріг.

Нагадаємо, у низці областей 23 грудня (вночі та зранку) була оголошена повітряна тривога. Країну атакували БпЛА.

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