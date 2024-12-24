Россияне атаковали Кривой Рог: куда случился "прилет"

Александр Вилкул заявил, что, "к сожалению, готовимся к тяжелым новостям".

Российские войска нанесли удар по Кривому Рогу 24 декабря. Оккупанты прямо попали в четырехэтажный жилой дом.

Об этом сообщили глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

"Враг ударил по Кривому Рогу. Поврежден жилой дом. Информация уточняется", – говорится в заявлении Лысака.

Также читайте В Киевской области сработали силы ПВО — КОВА

Он добавил, что также выясняется, пострадали ли люди.

Глава ОВА подчеркнул, что тревога продолжается и призвал дождаться отбоя, прежде чем покинуть безопасное место.

В свою очередь Вилкул сообщил, что удар был нанесен баллистическими ракетами.

"Балистика. "Высокоточные" чудовища прямо попали в 4-этажный жилой дом на 32 квартиры. Мы все уже на месте, экстренные службы работают. К сожалению, готовимся к тяжелым новостям", — предупредил чиновник.

К слову, в ночь на 23 декабря и утром российские войска атаковали Украину ударными беспилотниками. Силы ПВО сбили 36 дронов, еще 23 – не достигли своих целей.

Читайте также: