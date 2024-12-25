Атака по Харкову: росіяни випустили 12 ракет, подробиці

Харків сьогодні пережив чергову масову ракетну атаку по обʼєктах енергетики.

Про наслідки у місті повідомив мер Ігор Терехов.

"Ворог запустив по місту 12 ракет, всі вони були націлені по наших котельнях, по наших ТЕЦ, по обʼєктах електроенергетики. Паралельно з обстрілом Харкова під ударами ворога опинилася і вся енергетика країни", - написав він.

Фото: Управління ДСНС у Харківській області

Внаслідок обстрілу запроваджено спеціальні графіки відключення світла у Харкові. Внаслідок удару по обʼєктах теплоенергетики значна частина Харкова - без опалення.

"Постраждали чотири людини. Також вранці Харків атакували кілька "Шахедів" - постраждали приватні житлові будинки", - додав Терехов.

Нагадаємо, Харків зранку перебував під масованим російським обстрілом. Є влучання в Київському районі Харкова. На місті прильоту була пожежа, а також пошкоджено скління навколишніх будинків.

Крім цього, відомо про ворожий удар "Шахеда" по приватному сектору Основ'янського району. В одноповерховому будинку сталась пожежа.

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