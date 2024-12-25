Начальник ГУР Буданов привітав українців з Різдвом

Відповідну публікацію він розмістив на своїй сторінці у Facebook.

Шановні українці та українки, побратими та посестри! Прийміть щирі вітання зі світлим святом Різдва Христового! Це день Надії і добрих сподівань, який ми відзначаємо із Днем Народження Ісуса”, - написав Буданов.

Він задався питанням, чим можуть вшанувати новонародженого Бога українці.

Що маємо ми найціннішого, з чим стати перед Богом і світом сьогодні – серед війни, смутку, щоденних тривог і втрат? Нашу стійкість! Нашу тверду рішучість не коритися силам зла, нашу жертовність, нашу єдність і віру в те, що за Добро варто боротися! Іменем та символом цього Добра і цієї боротьби сьогодні для усього вільного світу, для усіх людей доброї волі стала Україна. І ми не маємо нічого ціннішого, ніж це ім’я і цей символ”, - підкреслив голова ГУР

На його переконання, Україна сьогодні - це символ, що вміщує наших дітей і батьків, нашу історію і наші плани, нашу культуру, наше розуміння справедливості і свободи, наші цінності та ідеали.

За цим стоїть щоденний подвиг і жертовність моїх братів і сестер в одностроях на всіх фронтах та віддана праця тих, хто тримає тил. Нехай усім нам буде світло у ці буремні і все ж святкові дні, нехай береже Господь і підтримує нашу переможну Надію і Віру у заслужене справедливе та чесне майбутнє, захищене від ворогів ззовні та від негідників всередині. Нехай кожне наступне Різдво буде щасливим, а Новий Рік веселим! І нехай буде так!” - заключив Кирило Буданов.