Через атаку РФ без тепла опинилися жителі трьох областей України

Зокрема, у Харківській області без опалення залишилися 500 тис. абонентів.

Внаслідок російської атаки по Україні 25 грудня у частині регіонів виникли перебої з теплопостачанням.

Про це повідомив віцепрем'єр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Кулеба зазначив, що метою масованої російської атаки на Різдво було залишити українців без тепла, води та світла. Ворог випустив понад 70 ракет і понад 100 безпілотників.

Під ударом опинилися Дніпропетровська, Харківська, Донецька, Кіровоградська, Полтавська, Івано-Франківська області.

"Попри роботу протиповітряної оборони, на жаль, є влучання. У Дніпрі через обстріл загинув працівник ТЕС. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого", – написав віцепрем’єр.

У частині регіонів є перебої з теплопостачанням:

На Харківщинт 500 тис. абонентів залишаються без тепла, це 2677 будинки.

На Дніпропетровщині у Дніпрі та Зеленодольську 55 і 100 будинків опинилися без теплопостачання.

В Івано-Франківській області без тепла – 81 житловий будинок.

Фахівці працюють, щоб якомога швидше відновити тепло.

Нагадаємо, 25 грудня російська армія вкотре влаштувала масовану атаку на енергетичну систему України. Усе про наслідки ударів та відключення світла читайте на ТСН.ua.

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