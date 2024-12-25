Відключення світла: в "Укренерго" повідомили, як довго діятимуть графіки

Знеструмлень, на жаль, не уникнути.
Сьогодні, 25 грудня, внаслідок масованої ракетно-дронової атаки в Україні вимушено запроваджені заходи обмеження. До кінця доби діятимуть погодинні відключення електроенергії.
Про це повідомляє "Укренерго".
"З графіками вимушеного застосування обмежень у вашому регіоні можете ознайомитись на сайті та офіційних сторінках обленерго у соцмережах. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно, коли світло з’являється за графіком", — наголосили у відомстві.
Раніше у ДТЕК оприлюднили графіки відключення світла для Києва та низки регіонів.
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