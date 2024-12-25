У Казахстані розбився пасажирський літак: є загиблі, подробиці (відео)

Перед катастрофою борт здійснив кілька кіл над аеропортом і подав сигнал лиха.

Поблизу казахстанського міста Актау 25 грудня розбився пасажирський літак. За попередніми даними, він прямував з Баку до Грозного.

Про це повідомили портал Tengrinews та МНС Казахстану.

МНС Казахстану підтвердило аварію літака поблизу Актау, на місці падіння виникла пожежа. Для гасіння пожежі на місці аварії задіяно 52 надзвичайників та 11 одиниць техніки.

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На борту літака перебували 67 пасажирів і 5 членів екіпажу. За даними МНС, в авіатрощі вижили 25 людей.

Водночас Мінтранс повідомив, що на рейсі було 62 особи: 37 громадян Азербайджану, шестеро – Казахстану, троє – Киргизстану та 16 – Росії.

Місцеве видання Orda повідомляє, що літак Embraer E190 належав авіакомпанії Azerbaijan Airlines. Перед катастрофою борт здійснив кілька кіл над аеропортом Актау. Туди його перескерували з Махачкали через туман. Перед інцидентом рейс J2 8243 Azerbaijan Airlines подав сигнал лиха.

У Казахстані розбився пасажирський літак

До слова, раніше у грудні у турецькій провінції Мугла розбився медичний вертоліт. У катастрофі загинули четверо людей.

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