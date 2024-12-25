В Казахстане разбился пассажирский самолет (видео)

Перед катастрофой борт совершил несколько кругов над аэропортом и подал сигнал бедствия.

Вблизи казахстанского города Актау 25 декабря разбился пассажирский самолет. По предварительным данным, он направлялся из Баку в Грозный.

Об этом сообщили портал Tengrinews и МЧС Казахстана.

МЧС Казахстана подтвердило аварию самолета вблизи Актау, на месте падения возник пожар. По предварительным данным, есть выжившие. Позже министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова сообщила, что выжили шесть человек.

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Для тушения пожара на месте аварии задействовано 52 чрезвычайников и 11 единиц техники.

Местное издание Orda сообщает, что самолет Embraer E190 принадлежал авиакомпании Azerbaijan Airlines. Перед катастрофой борт совершил несколько кругов над аэропортом Актау. Туда его перенаправили из Махачкалы из-за тумана. Перед инцидентом рейс J2 8243 Azerbaijan Airlines подал сигнал бедствия.

На борту самолета находились 67 пассажиров и 5 членов экипажа. Предварительно, среди пассажиров больше половины – россияне.

В Казахстане разбился пассажирский самолет

К слову, ранее в декабре в турецкой провинции Мугла разбился медицинский вертолет. В катастрофе погибли четыре человека.

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