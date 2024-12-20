Малайзія поновить пошуки зниклого 10 років тому рейсу MH370: яка причина

Уряд Малайзії вирішив відновити пошуки зниклого в 2014 році пасажирського літака рейсу MH370, що здійснював переліт з Куала-Лумпура до Пекіна.

Про це повідомило видання BBC.

У п'ятницю, 20 грудня, міністр транспорту Малайзії Ентоні Локе оголосив про підписання угоди на 70 мільйонів доларів із компанією Ocean Infinity, яка здійснить нові пошуки в південній частині Індійського океану. Пошукова компанія отримає гонорар лише в разі успіху. Пошуки охоплять площу 15 000 квадратних кілометрів в південній частині Індійського океану.

У 2018 році компанія Ocean Infinity вже намагалася знайти зниклий рейс MH370.

Незважаючи на те, що розслідування у 2018 році не принесло однозначних висновків, уряд Малайзії сподівається на нові відкриття, які допоможуть розкрити одну з найбільших таємниць авіації. Тоді пошуки тривали три місяці, але завершилися безрезультатно. Ще раніше кілька країн провели масштабну операцію, витративши 150 мільйонів доларів за два роки. Однак у 2017-му вона також не принесла успіху.

"Ми сподіваємося, що цього разу результат буде", - зазначив міністр Малайзії.

Рейс MH370 вилетів із Куала-Лумпура 8 березня 2014 року. Він зник через годину після зльоту, а уламки, які, ймовірно, належали літаку, згодом викидало на узбережжя Індійського океану. Слідчі вважають, що літак розбився в південній частині Індійського океану, але причини катастрофи залишаються нез'ясованими. Уламки, які, ймовірно, належать цьому літаку, були викинуті на узбережжя Індійського океану через роки після трагедії.

Зникнення літака породило численні теорії змови — від версій про навмисну аварію пілота до припущень, що літак був збитий військовими. Розслідування 2018 року вказало на можливе втручання в системи управління літаком, що могло відхилити його від курсу. Проте слідчі так і не з'ясували, хто за цим стоїть. Тоді вони заявили, що остаточну відповідь можна буде отримати лише після знаходження уламків.

Нагадаємо, у Малайзії на репетиції військового параду зіткнулися два вертольоти.

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