У Туреччині розбився медичний вертоліт: що відомо про загиблих

У турецькій провінції Мугла розбився медичний вертоліт. Внаслідок авіатрощі загинули четверо людей.

Про це йдеться у сюжеті TRT Haber Canlı.

"2 пілоти, 1 лікар і 1 персонал загинули. Стоїть густий туман, причина з'ясовується", - повідомив губернатор Мугли Ідріс Акбіїк.

Як повідомили у Міністерстві охорони здоров'я Туреччини, вертоліт швидкої допомоги, який обслуговував відомство, під час зльоту врізався в будівлю лікарні та впав.

Розслідування інциденту триває, деталі від влади очікуються згодом.

Нагадаємо, у Туреччині в районі Кечиборлу, Іспарта, зазнав катастрофи військовий вертоліт. У результаті загинули 6 військовослужбовців, один з яких був бригадним генералом.

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