Двомоторний літак впав на трасу: що сталось з пасажирами

У штаті Техас, США, двомоторний літак Piper PA-31 зазнав аварії на автобані, внаслідок чого постраждали чотири людини.

Як повідомляє AP, інцидент стався у середу близько 15:00 за місцевим часом.

Літак, на борту якого перебував лише пілот, впав поблизу естакади автобану в місті Вікторія, приблизно за 240 кілометрів на південний захід від Г’юстона.

За даними поліції, під час аварії було пошкоджено три автомобілі, а трьох постраждалих госпіталізували.

"Це не те, що ми бачимо щодня, але ми раді, що з людьми все гаразд", — зазначила заступниця начальника поліції Вікторії Елін Моя.

Раніше у Туреччині розбився військовий гелікоптер. На борту гелікоптера перебувало шість осіб.