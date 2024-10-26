В Австралії зіткнулися два літаки: є загиблі

На південному сході Сіднея зазнали катастрофи літаки Jabiru і Cessna 182.

В Австралії на південному заході Сіднея 26 жовтня в повітрі зіткнулися два легкомоторні літаки. Внаслідок інциденту в лісистій місцевості загинули троє людей.

Про це повідомляють 9News та Independent.

Як заявили в поліції штату Новий Південний Вельс, літак Cessna 182 із двома людьми на борту зіткнувся із надлегким літаком із сусіднього аеродрому з однією людиною на борту. Йдеться про літаки Jabiru і Cessna 182.

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Авіасудна впали на територію сільського господарства. Уламки розкидало поміж деревами. Від удару один із літаків загорівся.

Місцеві мешканці прибігли на допомогу, але не змогли дістатися до місця події через пожежу в чагарнику. Сільська пожежна служба стримувала полум'я до того, як до уламків змогли дістатися рятувальні бригади.

Зрештою поліцейські, пожежники та бригади швидкої допомоги дісталися до двох місць падіння уламків.

Причини авіакатастрофи ще належить встановити. Цим займатиметься Австралійське бюро транспортної безпеки.

"Група слідчих, які мають досвід експлуатації та технічного обслуговування літаків, готується вирушити на місця аварії обох літаків, щоб розпочати роботу зі збирання доказів. Протягом найближчих днів слідчі проведуть картографування місця події, оглянуть уламки обох літаків і вилучать будь-які відповідні компоненти для подальшого дослідження на технічних об'єктах АБТБ в Канберрі", – заявив слідчий.

До слова, в кінці вересня в Пакистані розбився гелікоптер Мі-8 з трьома російськими пілотами на борту.

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