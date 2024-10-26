В Австралии столкнулись два самолета: есть погибшие

На юго-востоке Сиднея потерпели крушение самолеты Jabiru и Cessna 182.

В Австралии на юго-западе Сиднея 26 октября в воздухе столкнулись два легкомоторных самолета. В результате инцидента в лесистой местности погибли три человека.

Об этом сообщают 9News и Independent.

Как заявили в полиции штата Новый Южный Уэльс, самолет Cessna 182 с двумя людьми на борту столкнулся со сверхлегким самолетом из соседнего аэродрома с одним человеком на борту. Речь идет о самолетах Jabiru и Cessna 182.

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Авиасуда упали на территорию сельского хозяйства. Обломки разбросало между деревьями. От удара один из самолетов загорелся.

Местные жители прибежали на помощь, но не смогли добраться до места происшествия из-за пожара в кустарнике. Сельская пожарная служба сдерживала пламя до того, как к обломкам смогли добраться спасательные бригады.

В конце концов, полицейские, пожарные и бригады скорой помощи добрались до двух мест падения обломков.

Причины авиакатастрофы еще предстоит установить. Этим будет заниматься Австралийское бюро транспортной безопасности.

"Группа следователей, имеющих опыт эксплуатации и технического обслуживания самолетов, готовится отправиться на места аварии обоих самолетов, чтобы начать работу по сбору доказательств. В ближайшие дни следователи проведут картографирование места происшествия, осмотрят обломки обоих самолетов и извлекут любые соответствующие компоненты для дальнейшего исследование на технических объектах АБТБ в Канберре", – заявил следователь.

К слову, в конце сентября в Пакистане разбился вертолет Ми-8 с тремя российскими пилотами на борту.

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