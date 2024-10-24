В Чечне расстреляли колонну Росгвардии: один военный уничтожен (видео)

Засада на российских военных была устроена на автотрассе возле Грозного.
В четверг, 24 октября, в Чечне неизвестные из лесного массива расстреляли двигавшуюся возле Грозного колонну Росгвардии.
Видео с места происшествия публикуют российские Telegram-каналы.
На опубликованных кадрах видны продырявленный пулями военный грузовик "Урал" и тело убитого росгвардейца.
Засада на российских военных была устроена на автотрассе, ведущей со станицы Петропавловской в село Беркарт-Юрт.
Военный автомобиль принадлежит воинской части №6779 (Урус-Мартан).
По сообщению Telegram-каналов, убитым был Дмитрий Верещенко, который был старшим машины. Также сообщается об одном или двух раненых росгвардейцах.
Стрельцам после нападения удалось покинуть место засады без потерь.
Напомним, 11 октября в российской республике Ингушетия неизвестные расстреляли машину, где находился заместитель начальника Центра противодействия экстремизму Адам Хамхоев.
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