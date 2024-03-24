Стрельба в "Крокус Сити Холл": в РФ будет еще больше терактов — эксперт

В России будет еще больше подобных терактов, как тот, что произошел 22 марта в "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске.

Об этом руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко сказал в комментарии " Телеграфу ".

По его словам, слова диктатора Владимира Путина о том, что к этому причастна Украина, скорее всего, "крошка" для внутренней аудитории.

"Что касается так называемого "украинского следа", то в это никто не верит, даже сам Путин, судя по его обращению и тому, как он его сформулировал. Тот факт, что было сказано о том, что автомобиль двигался в сторону Украины — это просто попытка привлечь "украинский след" хоть как-то, чтобы российская пропаганда удовлетворилась", – объяснил эксперт.

Мусиенко согласен с тем, что ответственность за это несет "Исламское государство". Эксперт считает, что случай в "Крокус Сити Холли" будет иметь больше последствий для самой России.

"Я думаю, это не последний теракт, потому что террористическая организация "Исламское государство" объявила России войну. Понятно, что они будут действовать такими методами. Войну объявили как возмездие за события в Сирии, в Чечне. Там, где Россия вмешивалась, убивала мирных граждан. РФ теперь будет тяжело, как бы Путин ни хотел это признавать", — резюмировал Александр Мусиенко.

Напомним, разведка США подтверждает, что к теракту в РФ причастно "Исламское государство".

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