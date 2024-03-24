Стрілянина у "Крокус Сіті Хол": в РФ буде ще більше терактів – експерт

В Росії буде ще більше подібних терактів, як той, що стався 22 березня у "Крокус Сіті Хол" в підмосковному Красногорську.

Про це керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко сказав в коментарі "Телеграфу".

За його словами, слова диктатора Володимира Путіна про те, що до цього причетна Україна, є, швидше за все, "крихтою" для внутрішньої аудиторії.

"Що стосується так званого "українського сліду", то в це ніхто не вірить, навіть сам Путін, судячи з його звернення і того, як він його сформулював. Той факт, що було сказано про те, що автівка рухалась в бік України – це просто намагання притягти "український слід" хоч якось, щоб російська пропаганда задовільнилась", - пояснив експерт.

Мусієнко згодний із тим, що відповідальність за це несе "Ісламська держава". Експерт вважає, що випадок у "Крокус Сіті Холі" матиме більше наслідків для самої Росії.

"Я думаю, це не останній теракт, тому що терористична організація "Ісламська держава" оголосила Росії війну. Зрозуміло, що вони будуть діяти ось такими методами. Війну оголосили як відплату за події в Сирії, в Чечні. Там, де Росія втручалася, вбивала мирних громадян. РФ тепер буде важко, як би Путін не хотів це визнавати", - резюмував Олександр Мусієнко.

Нагадаємо, розвідка США підтверджує, що до теракту у РФ причетна "Ісламська держава".

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