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Окупанти пошкодили енергетичні об'єкти "Нафтогазу" – Чернишов

Окупанти пошкодили енергетичні об'єкти "Нафтогазу" – Чернишов

Голова НАК "Нафтогаз" Олексій Чернишов повідомив про пошкодження енергетичних об'єктів компанії / Фото: УНІАН

Росія здійснила масований удар по Україні.

Окупаційна армія Росії вранці 24 березня атакувала енергетичну інфраструктуру України. Є пошкодження обʼєктів Групи "Нафтогаз" на заході.  

Про це повідомив голова правління НАК Олексій Чернишов.

"Попередньо – без потерпілих. Тривають роботи з локалізації та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Деталі згодом", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, після атаки росіян на Львівщині пошкоджено критичний об'єкт інфраструктури.

Читайте за посиланням матеріал про масований удар по Україні ракетами та дронами: де були влучання та що відомо про наслідки.

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