Окупанти пошкодили енергетичні об'єкти "Нафтогазу" – Чернишов

Росія здійснила масований удар по Україні.
Окупаційна армія Росії вранці 24 березня атакувала енергетичну інфраструктуру України. Є пошкодження обʼєктів Групи "Нафтогаз" на заході.
Про це повідомив голова правління НАК Олексій Чернишов.
"Попередньо – без потерпілих. Тривають роботи з локалізації та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Деталі згодом", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, після атаки росіян на Львівщині пошкоджено критичний об'єкт інфраструктури.
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