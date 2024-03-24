Окупанти пошкодили енергетичні об'єкти "Нафтогазу" – Чернишов

Окупаційна армія Росії вранці 24 березня атакувала енергетичну інфраструктуру України. Є пошкодження обʼєктів Групи "Нафтогаз" на заході.

Про це повідомив голова правління НАК Олексій Чернишов.

"Попередньо – без потерпілих. Тривають роботи з локалізації та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Деталі згодом", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, після атаки росіян на Львівщині пошкоджено критичний об'єкт інфраструктури.

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