Чеченец из российской армии пытался проникнуть в Украину через Закарпатье: как он попался

В Закарпатье задержали дезертира из армии РФ

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На Закарпатье пограничники задержали 24-летнего уроженца Чечни, незаконно пересекшего границу из Словакии.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

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По имеющейся информации, мужчину принудительно призвали в российскую армию, откуда он впоследствии дезертировал.

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Нарушителя обнаружили пограничники Чопского отряда с помощью служебной собаки. Он пересек границу вне пунктов пропуска и не имел при себе никаких документов.

В Закарпатье пограничники задержали 24-летнего уроженца Чечни.

Как выяснилось, после дезертирства мужчина уехал в Европу по поддельным документам. Впоследствии он решил нелегально попасть в Украину.

Задержанный будет передан словацким правоохранителям в порядке реадмиссии.

Напомним, ранее пограничники Мукачевского отряда спасли 17-летнего гражданина Венгрии, которого сильное течение Тисы отнесло к украинскому берегу. Его 20-летний товарищ погиб.

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