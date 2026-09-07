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- Украина
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Чеченец из российской армии пытался проникнуть в Украину через Закарпатье: как он попался
Муж ранее дезертировал из российской армии, а теперь его передадут словацким правоохранителям.
На Закарпатье пограничники задержали 24-летнего уроженца Чечни, незаконно пересекшего границу из Словакии.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
По имеющейся информации, мужчину принудительно призвали в российскую армию, откуда он впоследствии дезертировал.
Нарушителя обнаружили пограничники Чопского отряда с помощью служебной собаки. Он пересек границу вне пунктов пропуска и не имел при себе никаких документов.
Как выяснилось, после дезертирства мужчина уехал в Европу по поддельным документам. Впоследствии он решил нелегально попасть в Украину.
Задержанный будет передан словацким правоохранителям в порядке реадмиссии.
Напомним, ранее пограничники Мукачевского отряда спасли 17-летнего гражданина Венгрии, которого сильное течение Тисы отнесло к украинскому берегу. Его 20-летний товарищ погиб.