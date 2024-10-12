В Ингушетии расстреляли машину одного из руководителей Центра противодействия экстремизму

Вечером в пятницу, 11 октября, в российской республике Ингушетия неизвестные расстреляли машину, где находился заместитель начальника Центра противодействия экстремизму Адам Хамхоев.

Об этом сообщают Telegram-каналы, информацию также подтвердили российские государственные агентства.

В результате стрельбы три человека погибли — среди них один полицейский и двое гражданских. По информации ВЧК-ОГПУ, все они были охранниками Адама Хамхоева, который в результате инцидента не пострадал.

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Telegram-канала Baza сообщил, что машину ингушского борца с экстремизмом расстреляли на федеральной автотрассе во время въезда в город Магас.

По информации Telegram-канала Shot, неизвестные подъехали на ВАЗ-99. Эту машину впоследствии обнаружили в нескольких километрах от места стрельбы, в поселке Майское. Неизвестные подожгли машину и скрылись с места преступления. Сейчас работает оперативная группа.

Как сообщает издание "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники, как минимум двое из находившихся в машине охранников были родственниками Хамхоева.

Адам Хамхоев является потерпевшим по нескольким уголовным делам, связанным с боевиками "баталхаджинцев", которых называют в РФ "террористами". В частности, они причастны к убийству начальника ингушского центра борьбы с экстремизмом Ибрагима Эльджаркиева.

Напомним, в марте этого года в входящей в состав Российской Федерации северокавказской республике Ингушетия группа из шести местных повстанцев дала бой спецподразделения российской ФСБ. Вечером в субботу, 2 марта, российские силовики пытались задержать повстанцев в квартире многоэтажки в городе Карабулак. В ответ они открыли огонь.

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