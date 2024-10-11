Реформа МСЭК: что предусматривает законопроект Минздрава

Министерство здравоохранения предлагает ввести конкретные изменения, которые будут предотвращать коррупцию и облегчат прохождение МСЭК.
В украинском обществе назрела неотложная потребность в реформировании МСЭК (медико-социальной экспертной комиссии). Поэтому в Министерстве здравоохранения разработали соответствующий законопроект и уже приступили к его обсуждению с общественностью.
Об этом ведомство сообщило на своей странице в социальной сети Facebook.
"Работа над реформой началась не вчера. Минздрав системно работает над изменениями, касающимися медицинской части экспертизы", – отмечается в сообщении.
Разработанный законопроект вносит изменения в 27 законов и кодексов Украины.
Реформа МСЭК – какие изменения предлагает проект закона
В документе, разработанном Минздравом, предусмотрены "очень конкретные" направления изменений, которые должны усовершенствовать процесс:
- Установление "четких и прозрачных критериев" для направления на комиссию, чтобы человек "не бегал за подтверждением тяжелого диагноза".
- Перенос экспертизы в многопрофильные больницы, чтобы сделать ее прохождение более удобным и доступным для человека и улучшить кадровое обеспечение.
- Цифровизация МСЭК – обязательное использование ЭСОЗ (электронной системы здравоохранения) для принятия решений, как антикоррупционного предохранителя.
Предложены следующие изменения:
- перенос экспертизы в многопрофильные больницы, на базе которых есть все необходимые специалисты и возможность проводить дополнительные обследования;
- введение электронного направления для прохождения экспертизы на основании четких критериев, подтвержденных через ЭСОЗ;
- предоставление права врачу, ведущему пациента (семейному или узкому специалисту), направлять на МСЭК без участия врачебно-консультативной комиссии;
- предоставление полномочий комиссии самостоятельно направлять пациента на дообследование;
- создание отдельного инструмента для оценки потребностей человека;
- финансирование обновленной экспертизы по отдельной бюджетной программе за каждую фактически проведенную оценку.
В ведомстве отметили, что предложенные изменения не касаются статуса лиц с инвалидностью с определением соответствующей группы и не изменяют социальные гарантии для них. Разработанный документ также не предусматривает изменений в процессе медико-социальной экспертизы для детей.
Реформа МСЭК – какие предохранители коррупции предусмотрены в законопроекте
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко и представители СБУ в пятницу, 11 октября, провели встречу с главами МСЭК, в ходе которой призвали "жестко и принципиально реагировать на нарушение закона при выявлении фактов предоставления неправомерного статуса инвалидности для уклонения от мобилизации".
По статистике СБУ, только за девять месяцев текущего года разоблачены 77 человек, причастных к коррупционным преступлениям в сфере деятельности МСЭК. Кроме того, выявлены 7 преступных группировок, членами которых были представители комиссий.
"Совместно с правоохранительными органами уже проработаны почти 19 тысяч медико-экспертных дел. Результаты этого сотрудничества мы все видим в последнее время в СМИ в виде сообщений о задержании и вручении подозрений", — отметили представители СБУ.
В такой ситуации реформа МСЭК крайне необходима, так как предусматривает введение электронных инструментов и механизмов, которые будут предотвращать коррупционные злоупотребления.
Особое внимание уделено цифровизации МСЭК при прохождении экспертизы. Обязательность использования ЭСОЗ для принятия решений позволит сделать процесс более прозрачным и базирующимся на уже имеющихся исторических медицинских данных.
Напомним, правоохранители разоблачили руководителя Хмельницкой областной МСЭК и ее сына на незаконном обогащении. Во время обысков у них обнаружили только наличными почти $6 миллионов в разных валютах.
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