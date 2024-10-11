Реформа МСЭК: что предусматривает законопроект Минздрава

Министерство здравоохранения предлагает ввести конкретные изменения, которые будут предотвращать коррупцию и облегчат прохождение МСЭК.

В украинском обществе назрела неотложная потребность в реформировании МСЭК (медико-социальной экспертной комиссии). Поэтому в Министерстве здравоохранения разработали соответствующий законопроект и уже приступили к его обсуждению с общественностью.

Об этом ведомство сообщило на своей странице в социальной сети Facebook.

"Работа над реформой началась не вчера. Минздрав системно работает над изменениями, касающимися медицинской части экспертизы", – отмечается в сообщении.

Разработанный законопроект вносит изменения в 27 законов и кодексов Украины.

Реформа МСЭК – какие изменения предлагает проект закона

В документе, разработанном Минздравом, предусмотрены "очень конкретные" направления изменений, которые должны усовершенствовать процесс:

Установление "четких и прозрачных критериев" для направления на комиссию, чтобы человек "не бегал за подтверждением тяжелого диагноза". Перенос экспертизы в многопрофильные больницы, чтобы сделать ее прохождение более удобным и доступным для человека и улучшить кадровое обеспечение. Цифровизация МСЭК – обязательное использование ЭСОЗ (электронной системы здравоохранения) для принятия решений, как антикоррупционного предохранителя.

Предложены следующие изменения:

перенос экспертизы в многопрофильные больницы, на базе которых есть все необходимые специалисты и возможность проводить дополнительные обследования;

введение электронного направления для прохождения экспертизы на основании четких критериев, подтвержденных через ЭСОЗ;

предоставление права врачу, ведущему пациента (семейному или узкому специалисту), направлять на МСЭК без участия врачебно-консультативной комиссии;

предоставление полномочий комиссии самостоятельно направлять пациента на дообследование;

создание отдельного инструмента для оценки потребностей человека;

финансирование обновленной экспертизы по отдельной бюджетной программе за каждую фактически проведенную оценку.

В ведомстве отметили, что предложенные изменения не касаются статуса лиц с инвалидностью с определением соответствующей группы и не изменяют социальные гарантии для них. Разработанный документ также не предусматривает изменений в процессе медико-социальной экспертизы для детей.

Реформа МСЭК – какие предохранители коррупции предусмотрены в законопроекте

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко и представители СБУ в пятницу, 11 октября, провели встречу с главами МСЭК, в ходе которой призвали "жестко и принципиально реагировать на нарушение закона при выявлении фактов предоставления неправомерного статуса инвалидности для уклонения от мобилизации".

По статистике СБУ, только за девять месяцев текущего года разоблачены 77 человек, причастных к коррупционным преступлениям в сфере деятельности МСЭК. Кроме того, выявлены 7 преступных группировок, членами которых были представители комиссий.

"Совместно с правоохранительными органами уже проработаны почти 19 тысяч медико-экспертных дел. Результаты этого сотрудничества мы все видим в последнее время в СМИ в виде сообщений о задержании и вручении подозрений", — отметили представители СБУ.

В такой ситуации реформа МСЭК крайне необходима, так как предусматривает введение электронных инструментов и механизмов, которые будут предотвращать коррупционные злоупотребления.

Особое внимание уделено цифровизации МСЭК при прохождении экспертизы. Обязательность использования ЭСОЗ для принятия решений позволит сделать процесс более прозрачным и базирующимся на уже имеющихся исторических медицинских данных.

Напомним, правоохранители разоблачили руководителя Хмельницкой областной МСЭК и ее сына на незаконном обогащении. Во время обысков у них обнаружили только наличными почти $6 миллионов в разных валютах.

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