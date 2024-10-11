Реформа МСЕК: що передбачає законопроєкт МОЗ

В українському суспільстві назріла нагальна потреба у реформуванні МСЕК (медико-соціальної експертної комісії). Тому у Міністерстві охорони здоров'я розробили відповідний законопроєкт і вже почали його обговорення з громадськістю.

Про це відомство повідомило на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Робота над реформою розпочалася не вчора. МОЗ системно працює над змінами, які стосуються медичної частини експертизи", – зазначається у дописі.

Розроблений законопроєкт вносить зміни до 27 законів та кодексів України.

Реформа МСЕК – які зміни пропонує проєкт закону

У документі, розробленому МОЗ, передбачені "дуже конкретні" напрямки змін, які мають вдосконалити процес:

Встановлення "чітких і прозорих критеріїв" для направлення на комісію, щоб людина "не бігала за підтвердженням важкого діагнозу". Перенесення експертизи у багатопрофільні лікарні, щоб зробити її проходження більш зручним і доступним для людини та покращити кадрове забезпечення. Цифровізація МСЕК – обов'язкове використання ЕСОЗ (електронної системи охорони здоров'я) для прийняття рішень, як антикорупційного запобіжника.

Наразі запропоновані такі зміни:

перенесення експертизи до багатопрофільних лікарень, на базі яких є всі необхідні спеціалісти й можливість проводити додаткові обстеження;

запровадження електронного направлення для проходження експертизи на підставі чітких критеріїв, підтверджених через ЕСОЗ;

надання права лікарю, що веде пацієнта (сімейному чи вузькому спеціалісту), направляти на МСЕК без участі лікарсько-консультативної комісії;

надання повноважень комісії самостійно направляти пацієнта на дообстеження;

створення окремого інструменту оцінки потреб людини;

фінансування оновленої експертизи з окремої бюджетної програми за кожне фактично проведене оцінювання.

У відомстві зазначили, що запропоновані зміни не стосуються статусу осіб з інвалідністю з визначенням відповідної групи та не змінюють соціальних гарантій для них. Розроблений документ також не передбачає змін у процесі проведення медико-соціальної експертизи для дітей.

Реформа МСЕК – які запобіжники корупції передбачені у законопроєкті

Міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко та представники СБУ у п'ятницю, 11 жовтня, провели зустріч з головами МСЕК, під час якої закликали "жорстко і принципово реагувати на порушення закону при виявленні фактів надання неправомірного статусу інвалідності для ухилення від мобілізації".

За статистикою СБУ, лише за дев'ять місяців поточного року викрито 77 осіб, причетних до корупційних злочинів у сфері діяльності МСЕК. Крім того, виявлено 7 злочинних угрупувань, членами яких були представники комісій.

"Спільно з правоохоронними органами вже опрацьовано майже 19 тисяч медико-експертних справ. Результати цієї співпраці ми всі бачимо останнім часом у ЗМІ у вигляді повідомлень про затримання та вручення підозр", – зауважили представники СБУ.

У такій ситуації реформа МСЕК є вкрай необхідною, адже передбачає запровадження електронних інструментів та механізмів, які будуть запобігати корупційним зловживанням.

Особливу увагу приділено цифровізації МСЕК при проходженні експертизи. Обов'язковість використання ЕСОЗ для прийняття рішень дозволить зробити процес більш прозорим, і таким, що базується на вже наявних історичних медичних даних.

Нагадаємо, правоохоронці викрили керівницю Хмельницької обласної МСЕК та її сина на незаконному збагаченні. Під час обшуків у них виявили лише готівкою майже $6 мільйонів у різних валютах.

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