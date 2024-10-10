Україна – Грузія: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

У п'ятницю, 11 жовтня, збірна України зіграє проти команди Грузії в матчі 3-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25.

Через повномасштабну загарбницьку війну, яку російські окупанти продовжують вести проти України, номінально домашній для "синьо-жовтих" поєдинок відбудеться у польському місті Познань на стадіоні "Enea Arena". Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом.

Українська збірна невдало стартувала у Лізі націй-2024/25, зазнавши поразок від Албанії (1:2) та Чехії (2:3). Після двох турів команда Сергія Реброва йде останньою у своїй групі Дивізіону B, не набравши жодного очка.

Грузія, навпаки, розпочала турнір перемогами над чехами (4:1) та албанцями (1:0). Команда Віллі Саньйоля з 6 балами лідирує у квартеті. Албанія та Чехія йдуть слідом, маючи у своєму активі по 3 залікові пункти.

Дивіться також: Ліга націй-2024/25: усі групи та турнірні таблиці

Зазначимо, що в 4-му турі Ліги націй збірна України 14 жовтня у Вроцлаві зіграє з Чехією, а Грузія того ж дня прийме Албанію.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Грузія.