На всій території України оголосили повітряну тривогу: що відбувається

Пізно увечері в п'ятницю, 11 жовтня, на всій території України оголосили повітряну тривогу.

Як повідомляють моніторингові канали, причиною став зліт російських літаків МіГ-31К — носіїв надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни.

За інформацією Telegram-каналів, у повітря росіяни підняли два МІГ-31К, які виходять в зону ймовірних пусків ракет.



Крім того, на півдні країни з'явилися російські ударні дрони.

Нагадаємо, перебазування російських носіїв аеробалістичних ракет "Кинджал" МіГ-31К до Білорусі може свідчити як про бажання росіян зберегти ці літаки від ударів українських дронів, так і про намагання влаштувати провокації та тримати в напрузі українські Повітряні сили.

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