В Інгушетії розстріляли машину одного з керівників Центру протидії екстремізму

Увечері в п'ятницю, 11 жовтня, у російській республіці Інгушетія невідомі розстріляли машину, в якій перебував заступник начальника Центру протидії екстремізму Адам Хамхоєв.

Про це повідомляють Telegram-канали, інформацію також підтвердили державні російські агентства.

Внаслідок стрілянини троє людей загинуло — серед них один поліцейський і двоє цивільних. За інформацією ВЧК-ОГПУ, всі вони були охоронцями Адама Хамхоєва, який внаслідок інциденту не постраждав.

Telegram-каналу Baza повідомив, що машину інгушського борця з екстремізмом розстріляли на федеральній автотрасі під час в'їзду до міста Магаса.

За інформацією Telegram-каналу Shot, невідомі під'їхали на ВАЗ-99. Цю машину згодом виявили за кілька кілометрів від місця стрілянини, у селищі Майське. Невідомі підпалили машину та втекли з місця злочину. Зараз там працює оперативна група.

Як повідомляє видання “Коммерсант” з посиланням на власні джерела, як мінімум двоє з охоронців, що були в машині, були родичами Хамхоєва.

Адам Хамхоєв є потерпілим у кількох кримінальних справах, пов'язаних із бойовиками “баталхаджинців”, який називають в РФ “терористами”. Зокрема вони причетні до вбивство начальника інгушського центру боротьби з екстремізмом Ібрагіма Ельджаркієва.

Нагадаємо, у березні цього року у північнокавказькій республіці Інгушетія, яка входить до складу Російської Федерації, група із шести місцевих повстанців дала бій спецпідрозділу російської ФСБ. Увечері в суботу, 2 березня, російські силовики намагалися затримати повстанців у квартирі багатоповерхівки в місті Карабулак. У відповідь вони відкрили вогонь.

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