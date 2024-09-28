В Пакистане разбился вертолет с российскими пилотами на борту — Reuters

В Пакистане разбился вертолет. На борту находились пилоты из России.

В субботу, 28 сентября, в Пакистане разбился вертолет Ми-8 с тремя российскими пилотами на борту. По меньшей мере, 6 человек погибли.

Об этом сообщает Reuters.

В результате авиакатастрофы, произошедшей в нестабильном районе Северного Вазиристана вблизи афганской границы, погибли по меньшей мере 6 человек. Еще 8 получили ранения и были госпитализированы.

По информации анонимных источников в пакистанских силовых структурах, вертолет был зафрахтован частной компанией и выполнял рейс из Северной Хайбер-Пахтунхвы.

На борту, кроме российских пилотов, находились около 14 пассажиров. Катастрофа произошла вскоре после взлета.

Напомним, 9 сентября в Подмосковье разбился самолет Ан-2. На борту якобы было два пилота, они погибли.

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