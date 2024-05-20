Не только Раиси: мировые лидеры, погибшие в авиакатастрофах

Кроме президента Ирана Ибрагима Раиси, в авиакатастрофах в предыдущие десятилетия погиб ряд других мировых лидеров. В частности, до этого в 2010 году в авиакатастрофе погиб президент Польши Лех Качинский.

Кто еще из лидеров мира погиб в авиакатастрофе – читайте на ТСН.ua.

Мировые лидеры, погибшие в авиакатастрофах

В июле 1943 года в авиакатастрофе погиб премьер-министр правительства Польши в изгнании Владислав Сикорский. Самолет упал в море недалеко от Гибралтара спустя 16 секунд после старта. Вместе с главой правительства погибли его дочь и два депутата английского парламента. По официальным результатам расследования, причиной катастрофы стали технические неисправности. Однако некоторые историки по-прежнему склоняются к версии, что это могло быть убийством.

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В марте 1957 года в авиакатастрофе погиб президент Филиппин Рамон Магсайсай. Авария произошла на склонах горы Манунггал на острове Себу. Погибли 25 из 26 пассажиров: кроме президента среди погибших были несколько министров, военных и журналистов. На момент гибели Магсайсай пользовался широкой популярностью, и ожидалось, что он будет переизбран на второй срок. Во внешней политике президент придерживался проамериканского курса и выступал против распространения идей коммунизма.

В марте 1959 года в авиакатастрофе погиб премьер-министр автономной Центральноафриканской Республики Бартелеми Боганда. Это произошло только за восемь дней до последних выборов колониальной эры. Отчет расследовавшей катастрофу комиссии не был объявлен, что дает повод до сих пор подозревать террористический акт. Авторитет Боганды в регионе был огромен, политик был известен своей работой по объединению Центральной Африки.

В сентябре 1961 года а авиакатастрофе погиб генеральный секретарь ООН Даг Гаммаршельд. Это произошло во время четвертой поездки генсека в Конго для наблюдения за деятельностью операции ООН по просьбе правительства страны о военной помощи. Поисковая группа нашла обломки самолета, 15 тел и одного уцелевшего человека, однако он умер через несколько дней от ожогов. В течение восьми лет председательства в ООН Гаммаршельд способствовал разрешению многих конфликтов и поддержанию мира в мире.

В апреле 1969 года в авиакатастрофе погиб президент Боливии Рене Баррьентос. Это произошло по прилету в Арке (Кочабамба) в результате крушения вертолета. В настоящее время циркулирует информация, что вертолет президента мог быть сбит, однако все расследования пришли к выводу, что это был несчастный случай. В результате серии политических убийств и кампании по борьбе с повстанцами Баррьентоса многие рассматривали как жестокого диктатора на службе иностранных интересов, скрывавшегося под маской демократа.

В январе 1977 года в авиакатастрофе погиб премьер-министр Югославии Джемаль Биедич. Он сопровождал на белградском аэродроме президента СФРЮ Иосифа Броза Тито, летевшего с визитом в Ливию. В Сараево они возвращались самолетом, который неподалеку от Крешево врезался в гору Инак. В крушении погибли сам Джемал, его жена Разия, коллеги по работе и пилоты. По официальной версии причиной аварии стали погодные условия. Позже появились слухи о том, что это было покушение из-за борьбы за власть в высшем югославском руководстве.

В мае 1981 года в авиакатастрофе погиб президент Эквадора Хайме Рольдос Агилера. Самолет разбился в горах Уайрапунга в провинции Лоха. Погибли все пассажиры: жена Рольдоса, министр обороны с женой, два военных офицера и пять других их спутников. Обстоятельства и причины крушения окончательно не были выяснены. Во времена своего президентства Агилера уделял особое внимание соблюдению прав человека. Его гибель в авиакатастрофе привела к подозрению в том, что политик стал жертвой тайного сговора.

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В августе 1988 года при невыясненных обстоятельствах погиб в авиакатастрофе президент Пакистана Мухаммад Зия Уль Хак. В своей должности он внедрял исламизацию всех сторон общественной жизни. Были возобновлены наказания в виде публичного избиения палками, отруба конечностей, введены традиционные религиозные налоги.

В апреле 2010 года в авиакатастрофе погиб президент Польши Лех Качинский. Самолет разбился возле Смоленска во время визита чествования памяти польских офицеров-жертв расстрелов НКВД в Катыни. На борту самолета, кроме президента и его супруги, были глава Нацбанка Польши, начальник генштаба, глава Бюро нацбезопасности, глава администрации президента, вице-спикер Сейма, заместитель главы МИД, последний президент республики в изгнании, руководитель Института Национальной памяти и ряд других высокопоставленных должностных лиц.

После аварии появились различные конспирологические теории ее причин: предполагали, что это могло быть политическим убийством, а авария – следствием теракта. Однако через несколько месяцев после катастрофы российские и польские специалисты назвали главной причиной трагедии неправильные действия экипажа в условиях плотного тумана над аэродромом. Дополнительно причиной указывали психологическое давление на капитана самолета, которое якобы оказывал главнокомандующий ВВС Польши Анджей Бласик.

Напомним, в ночь на 20 мая в северо-западном регионе Ирана спасатели обнаружили останки вертолета, на борту которого находились президент Раиси и другие чиновники, в том числе глава МИД Хусейн-Амир Абдуллахиан. Иран официально подтвердил гибель президента и министра.

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