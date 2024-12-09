У Туреччині розбився військовий гелікоптер: усі загинули

На борту гелікоптера перебувало шість оісб.

У Туреччині в районі Кечиборлу, Іспарта, потерпів катастрофу військовий вертоліт, в результаті чого загинули 6 військовослужбовців, один з яких був бригадним генералом.

Про це повідомило видання NТV

Губернатор Ерін заявив, що вертоліт розбився під час тренувального польоту.

"У Кечиборлу є армійська авіаційна школа, там регулярно проводяться тренувальні польоти. Один з них розбився внаслідок контакту двох вертольотів під час тренувального польоту", - повідомив він.

За його словами, він перебуває на місці події, розслідування продовжується.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що гелікоптер Мі-2 Харківського національного університету Повітряних Сил розбився під час навчально-тренувального польоту. Загинули два члени екіпажу.

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