В Турции разбился военный вертолет: все погибли

На борту вертолета находилось шесть человек.

В Турции в районе Кечиборла, Ыспарта, потерпел крушение военный вертолет, в результате чего погибли 6 военнослужащих, один из которых был бригадным генералом.

Об этом сообщило издание NTV

Губернатор Эрин заявил, что вертолет разбился во время тренировочного полета.

"У Кечиборла есть армейская авиационная школа, там регулярно проводятся тренировочные полеты. Один из них разбился в результате контакта двух вертолетов во время тренировочного полета", — сообщил он.

По его словам, он находится на месте происшествия, расследование продолжается.

Напомним, ранее мы писали о том, что вертолет Ми-2 Харьковского национального университета Воздушных Сил разбился во время учебно-тренировочного полета. Погибли два члена экипажа.

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