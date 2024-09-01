В Харькове разбился учебный вертолет: экипаж погиб

На месте крушения работают следователи, профильные эксперты и специалисты комиссии Минобороны Украины.

Вертолет Ми-2 Харьковского национального университета Воздушных Сил разбился во время выполнения учебно-тренировочного полета.

Об этом сообщили на официальной странице учебного заведения в социальной сети Facebook.

"В учебной авиационной бригаде университета во время выполнения учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу вертолет Ми-2. Семья университета понесла невосполнимую потерю — экипаж воздушного судна в составе двух человек погиб", — говорится в сообщении.

В университете отметили, что на месте крушения работают следователи, профильные эксперты и специалисты комиссии Минобороны Украины. Командование учебного заведения и воинской части способствует работе следствия и установлению причин трагедии.

Университет Воздушных Сил призвал общественность "воздержаться от предположений и комментариев" до обнародования результатов расследования, а также с пониманием относиться к обнародованию чувствительной информации в соответствии с установленными процедурами и этическими нормами.

Напомним, в июле 2024 года во время учебного полета разбился самолет К-10 Swift. В результате катастрофы погиб курсант Харьковского национального университета Воздушных Сил.

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