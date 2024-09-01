"Жирона" с Цыганковым победила "Севилью" в матче чемпионата Испании (видео)

Виктор отыграл первый тайм и был заменен в перерыве.

"Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова на выезде победила "Севилью" в матче 4-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" завершился со счетом 0:2 .

Каталонский клуб вышел вперед на 41-й минуте, когда голом отличился Иван Мартин. Через две минуты "нервионцы" могли отыграться, но мяч Чидеры Эджуке был отменен из-за офсайда.

Во втором тайме подопечные Мичела укрепили свое преимущество в счете. На 73-й минуте пенальти реализовал Абель Руис.

Отметим, что Цыганков начал матч в стартовом составе и провел на поле первый тайм. В перерыве его заменил новичок клуба Арно Данжума.

Обзор матча "Севилья" – "Жирона"

"Жирона" (7 очков) поднялась на четвертое место в турнирной таблице Примеры. "Севилья" с 2 баллами находится на предпоследней, 19-й позиции. Лидирует с 12 пунктами "Барселона", которая накануне поиздевалась над "Вальядолидом", одержав четвертую победу подряд в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.

В следующем туре Ла Лиги, после международной паузы, "Жирона" 15 сентября примет "Барселону" в каталонском дерби, а "Севилья" днем ранее дома сразится с "Хетафе".

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