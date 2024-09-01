"Жирона" з Циганковим перемогла "Севілью" в матчі чемпіонату Іспанії (відео)

Віктор відіграв перший тайм і був замінений у перерві.

"Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова на виїзді перемогла "Севілью" в матчі 4-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан" завершився з рахунком 0:2 .

Каталонський клуб вийшов вперед на 41-й хвилині, коли голом відзначився Іван Мартін. Через дві хвилини "нервіонці" могли відігратися, але м'яч Чідери Еджуке було скасовано через офсайд.

У другому таймі підопічні Мічела зміцнили свою перевагу в рахунку. На 73-й хвилині пенальті реалізував Абель Руїс.

Зазначимо, що Циганков розпочав матч у стартовому складі та провів на полі перший тайм. У перерві його замінив новачок клубу Арно Данжума.

Огляд матчу "Севілья" – "Жирона"

"Жирона" (7 очок) піднялася на четверте місце в турнірній таблиці Примери. "Севілья" з 2 балами перебуває на передостанній, 19-й позиції. Лідирує з 12 пунктами "Барселона", яка напередодні познущалася з "Вальядоліда", здобувши четверту перемогу поспіль у нинішньому розіграші чемпіонату Іспанії.

У наступному турі Ла Ліги, після міжнародної паузи, "Жирона" 15 вересня прийме "Барселону" в каталонському дербі, а "Севілья" днем раніше вдома позмагається з "Хетафе".

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