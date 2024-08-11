Авиакатастрофа в Бразилии: появились новые подробности трагедии

Пока неизвестно, что именно стало причиной крушения самолета ATR 72-500.

В результате падения самолета ATR 72-500 Voepass в бразильском штате Сан-Паулу погибли 62 человека. Местные власти подтвердили, что с места авиакатастрофы изъяты все найденные тела. Часть из них уже идентифицирована.

Об этом пишет BBC.

Самолет упал в жилом районе, но на земле никто не пострадал. Однако из-за авиатрощи было разрушено одно здание в местном комплексе кондоминиумов.

Власти Сан-Паулу заявили, что тела 34 мужчин и 28 женщин были перемещены в морг полиции, где их идентифицируют и передадут семьям. Двое погибших, капитан и первый офицер, уже идентифицированы. Членам семей погибших предоставлено жилье в отеле городе, чтобы они помогли с идентификацией жертв. В Виньедо прибыло 38 таких семей", — говорится в сообщении.

Пока неизвестно, что именно стало причиной крушения самолета ATR 72-500. Власти заявили, что бортовые самописцы самолета найдены и изъяты.

Авиатроща является самой масштабной в Бразилии с 2007 года, когда там разбился и загорелся самолет TAM Express. Это произошло в аэропорту Конгоньяса в Сан-Паулу. Тогда погибли 199 человек.

Добавим, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выразил соболезнования семьям и друзьям погибших, почтив их минутой молчания во время своего выступления.

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