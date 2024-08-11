Трагедия в Польше: украинец погиб из-за ужасной халатности строителя

18-летний парень получил тяжелые травмы головы после того, как на него с многоэтажки сбросили газовый котел.

В Варшаве во время выполнения ремонтных работ в многоэтажном доме работник поленился сносить по лестнице демонтированный газовый котел и сбросил его с крыши, не убедившись, что внизу нет людей. В результате ужасной халатности тяжелые травмы получил 18-летний уроженец Шепетовки Хмельницкой области, который проходил мимо дома.

Об этом сообщило польское издание Fakt.

Врачи восемь дней боролись за жизнь парня, но, к сожалению, в среду, 7 августа, он скончался в больнице.

"Газовый котел упал на 18-летнего шепетовчанина Дмитрия Ситарука. По информации расследующей инцидент прокуратуры парень получил массивную травму лицевого черепа, лобной кости и мозга… Поздно вечером в среду, 7 августа, 18-летний Дмитрий скончался в больнице в Варшаве", – сообщили на сайте города Шепетовка.

Двоюродный брат погибшего в интервью польским журналистам рассказал, что сначала Дмитрий был в коме, но через несколько дней пришел в себя. Однако из-за сильных повреждений мозга он не мог двигаться и не реагировал на слова.

51-летнему ремонтнику, сбросившему котел весом 30 кг с высоты более 10 метров, было предъявлено обвинение. Суд запретил ему работать на высоте, покидать страну и обязал являться в полицейский участок еженедельно. Мужчина признал себя виновным в преступлении, совершенном в результате нарушения правил техники безопасности.

"В марте ему исполнилось 18 лет. Он уже два года жил в Польше и мечтал стать программистом. Однако все планы перечеркнула трагедия", – рассказали на сайте родного города Дмитрия Ситарука.

Напомним, в Польше скончалась 26-летняя украинка. Ее тело держат в морге и не отдают родным без денег.

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