Рецепт печенья на кефире и растительном масле

Печенье на кефире и растительном масле считается простым и самым доступным печеньем на скорую руку. Выпечка выходит мягкой и остается воздушной, нежной и долго не засыхает.
Смешайте все ингредиенты, быстро замесите тесто, раскатайте в пласт, нарежьте на квадратики и испеките в духовке.
Ингредиенты
- мука пшеничная
- 500-550 г
- кефир
- 200 мл
- яйца куриные
- 2 шт.
- сахар
- 3 ст. л.
- сахар для посыпки теста
- 3 ст. л.
- растительное масло
- 120 мл
- разрыхлитель
- 1 ст. л.
- ванильный сахар
- 1 ст. л.
- соль
- щепотка
- Яйца соедините с солью, слегка взбейте венчиком. Добавьте растительное масло, сахар, кефир и перемешайте. Всыпьте просеянную муку частями, каждый раз перемешивая, разрыхлитель, ванильный сахар и остальную муку. Замесите мягкое тесто и разделите на две части.
- На рабочую поверхность, припыленную мукой, выложите тесто и раскатайте его в пласт толщиной около одного сантиметра. Равномерно присыпьте тесто сахаром, придавите скалкой. Нарежьте на квадратики и выложите на небольшом расстоянии друг от друга, на противень, застеленный пергаментной бумагой. Также проделайте со второй частью теста.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 15-20 минут.
Советы:
- Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.
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