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Рецепт печенья на кефире и растительном масле

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
365 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
3154
Время на прочтение
1 мин
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Рецепт печенья на кефире и растительном масле

Печенье на кефире и растительном масле / Фото: Credits

Печенье на кефире и растительном масле считается простым и самым доступным печеньем на скорую руку. Выпечка выходит мягкой и остается воздушной, нежной и долго не засыхает. 

Смешайте все ингредиенты, быстро замесите тесто, раскатайте в пласт, нарежьте на квадратики и испеките в духовке.

Ингредиенты

мука пшеничная
500-550 г
кефир
200 мл
яйца куриные
2 шт.
сахар
3 ст. л.
сахар для посыпки теста
3 ст. л.
растительное масло
120 мл
разрыхлитель
1 ст. л.
ванильный сахар
1 ст. л.
соль
щепотка
  1. Яйца соедините с солью, слегка взбейте венчиком. Добавьте растительное масло, сахар, кефир и перемешайте. Всыпьте просеянную муку частями, каждый раз перемешивая, разрыхлитель, ванильный сахар и остальную муку. Замесите мягкое тесто и разделите на две части.
  2. На рабочую поверхность, припыленную мукой, выложите тесто и раскатайте его в пласт толщиной около одного сантиметра. Равномерно присыпьте тесто сахаром, придавите скалкой. Нарежьте на квадратики и выложите на небольшом расстоянии друг от друга, на противень, застеленный пергаментной бумагой. Также проделайте со второй частью теста.
  3. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 15-20 минут.

Советы:

  • Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

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