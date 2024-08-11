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Рецепт печива на кефірі та олії

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
365 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
44
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт печива на кефірі та олії

Печиво на кефірі та олії / Фото: Credits

Печиво на кефірі та олії вважається найпростішою і найдоступнішою випічкою нашвидкуруч. Воно виходить м'яким і залишається повітряним, ніжним та довго не засихає.

Змішайте всі інгредієнти, швидко замісіть тісто, розкачайте у пласт, наріжте квадратиками та випікайте в духовці.

Інгредієнти

борошно пшеничне
500-550 г
кефір
200 мл
яйце куряче
2 шт.
цукор
3 ст. л.
цукор для присипання тіста
3 ст. л.
олія
120 мл
розпушувач
1 ст. л.
цукор ванільний
1 ст. л.
сіль
щіпка
  1. Яйця з'єднайте з сіллю, злегка збийте віночком. Додайте олію, цукор, кефір і перемішайте. Всипте частинами, щоразу перемішуючи, просіяне борошно, розпушувач, ванільний цукор і решту борошна. Замісіть м'яке тісто та розділіть його на дві частини.
  2. На робочу поверхню, присипану борошном, викладіть тісто і розкачайте його у пласт завтовшки близько одного сантиметра. Рівномірно присипте тісто цукром, притисніть качалкою. Наріжте квадратиками і викладіть на невеликій відстані один від одного на деко, застелене пергаментним папером. Так само зробіть з другою частиною тіста.
  3. Випікайте в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці 15-20 хвилин.

Порада:

  • Всі інгредієнти мають бути кімнатної температури.

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