Рецепт печива на кефірі та олії

Печиво на кефірі та олії вважається найпростішою і найдоступнішою випічкою нашвидкуруч. Воно виходить м'яким і залишається повітряним, ніжним та довго не засихає.
Змішайте всі інгредієнти, швидко замісіть тісто, розкачайте у пласт, наріжте квадратиками та випікайте в духовці.
Інгредієнти
- борошно пшеничне
- 500-550 г
- кефір
- 200 мл
- яйце куряче
- 2 шт.
- цукор
- 3 ст. л.
- цукор для присипання тіста
- 3 ст. л.
- олія
- 120 мл
- розпушувач
- 1 ст. л.
- цукор ванільний
- 1 ст. л.
- сіль
- щіпка
- Яйця з'єднайте з сіллю, злегка збийте віночком. Додайте олію, цукор, кефір і перемішайте. Всипте частинами, щоразу перемішуючи, просіяне борошно, розпушувач, ванільний цукор і решту борошна. Замісіть м'яке тісто та розділіть його на дві частини.
- На робочу поверхню, присипану борошном, викладіть тісто і розкачайте його у пласт завтовшки близько одного сантиметра. Рівномірно присипте тісто цукром, притисніть качалкою. Наріжте квадратиками і викладіть на невеликій відстані один від одного на деко, застелене пергаментним папером. Так само зробіть з другою частиною тіста.
- Випікайте в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці 15-20 хвилин.
Порада:
- Всі інгредієнти мають бути кімнатної температури.
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