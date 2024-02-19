Трагедия в Польше: украинские подростки провалились под лед и погибли

Ребят вытащили из воды и реанимировали, однако они скончались в больнице.

В субботу, 17 февраля, в Польше, недалеко от города Сувалки Подлясского воеводства, два украинских подростка – ребята 12 и 16 лет – провалились под лед на озере.

Об этом передает польское издание portalsamorzadowy.

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“По информации полиции, в субботу днем в Старом Фильварке на озере Вигры, примерно в двухстах метрах от берега, под ребятами провалился лед. Ребята – граждане Украины, 12-ти и 16 лет”, – говорится в издании.

В спасательной операции на озере участвовало около тридцати спасателей, в том числе водолазы. Использовали лодки и ледовые сани, также был задействован вертолет

Подростков вытащили из воды, на берегу их реанимировали и в тяжелом состоянии доставили в больницу. Однако в больнице оба подростка погибли; один в субботу вечером, другой в воскресенье после полуночи.

По факту гибели детей местная прокуратура начала расследование действий опекунов за упущение и непреднамеренное причинение смерти.

Ранее сообщалось, что в Польше жестоко убили 38-летнюю украинку. 48-летний мужчина нанес женщине двадцать ударов ножом. Без матери дома в Украине осталось трое детей.

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