На водоеме в Киеве рыбак провалился под лед и погиб

Он пропал под водой за 15 минут до прибытия спасателей.

В четверг, 16 февраля, на киевском водоеме рыбак провалился под лед и погиб. Инцидент произошел недалеко от улицы Дмитриевой на реке Десенка.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По словам свидетелей, человек пропал под водой за 15 минут до прибытия первых спасательных подразделений. Тело мужчины было обнаружено в 40 метрах от берега и с помощью водолазно-спасательного снаряжения доставлено на берег и передано бригаде скорой медицинской помощи", — говорится в сообщении.

Медии констатировали смерть мужчины, а правоохранители устанавливают причины и обстоятельства гибели.

Спасатели напоминают, что для одного человека безопасная толщина льда – 7 сантиметров; для групповой переправы – 15 сантиметров. Во время неустойчивых погодных условий выходить на лед водоема запрещено.

Ранее мы сообщали, что под льдом в Черновицкой области обнаружили тело 8-летнего мальчика.

Также ТСН.ua информировал, что в Одессе мужчина, рискуя собственной жизнью, пытался спасти собаку и сам провалился под лед. Спасателям пришлось вытаскивать из ледяной ловушки и собаку, и мужчину.

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