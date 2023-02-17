Участвовали в антивластном протесте: в Сербии задержали пятерых активистов

Их подозревают в призывах к насильственному свержению власти балканской страны.
В четверг, 16 февраля, сербская полиция задержала пятерых активистов, участвовавших в протесте в центре Белграда. Официальные лица Сербии осудили демонстрацию, заявив, что это была попытка государственного переворота.
Об этом сообщает Associated Press.
Среди задержанных и Дамьян Кнежевич, лидер ультраправого движения "Народный патруль", сообщает RFERL. Активистов подозревают в призывах к насильственному свержению власти балканской страны, а также в хранении оружия. Некоторые задержанные, вероятно, связаны с ЧВК "Вагнера".
Напомним, 15 февраля в центре Белграда митинговали сотни сербских националистов и пророссийских активистов. Они угрожали более серьезными беспорядками в случае принятия властями Сербии плана улучшения отношений с Косово.
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