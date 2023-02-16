17 февраля — какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 17 февраля, в православном календаре - день памяти Николай Исповедника. Жил он в IX веке. Родился в христианской благочестивой семье на острове Крит. Когда Николаю было десять лет, родители отправили его в училище при монастыре. В 16 он уже принял монашеский постриг.

Когда императором был Лев Армянин, Николай Исповедник, как и Феодор Студит, часто оказывался в темницах, где его сильно и долго мучили. Однако он не отказался от христианской веры и продолжал исповедовать.

Во времена царицы Феодоры наступил покой, однако она правила недолго. Впоследствии на престол взошел другой царь и Николая отправили в ссылку. Отчаялся он 7 лет, затем прибыл в Студийский монастырь как пленник. Уволился только тогда, когда царство получил Василий I Македонянин. Принял тогда он настоятельство и получил от Господа дар исцеления.

В народе в его честь празднуют народный праздник — Николай Студит.

Церковный праздник 17 февраля — день памяти Исидора Пелусиота

Родился он в Александрии, где воспитывался в семье благочестивых христиан. В молодом возрасте решил покинуть родителей и уехать в пустыню возле города Пелузии. Именно поэтому получил прозвище Пелусиот. Прославился там как отчаянный исповедник, к которому приходили монахи.

Впоследствии отправился он в Константинополь, чтобы получить наставления от Иоанна Златоуста. Там его избрали в настоятели, потому что считали мудрым и ответственным. Проповедовал всячески монастырские догмы и законы, укреплял веру в Бога. Самым большим счастьем считал возможность вернуть душу человека к Господу.

Приметы 17 февраля

Народные приметы 17 февраля / Фото: Pexels

стелется к земле туман — будут снегопады и потепления;

в ночь на 17 февраля увидеть птицу во сне к хорошему известию;

если приснилась свинья — наступят трудные времена;

полнолуние 17 февраля означает, что в лесу будет много зайцев.

Что завтра нельзя делать

В этот день, по мнению предков, нельзя было охотиться в лесу, потому что добыча все равно будет постоянно убегать. Не рекомендуется созревать волосы и ногти, потому что навлечете на себя несчастье. Беду также притягивают вещи красного цвета, потому их лучше не носить.

Что можно делать завтра

Наши предки особенно уважали в этот день домашний скот. За ней ухаживали, убирали в стойлах. Женщины занимались разной работой по дому, а мужчины убирали в огороде или что-то ремонтировали.

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