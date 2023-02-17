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Вторая волна тревог за ночь: в ряде областей раздаются сирены

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
2588
Время на прочтение
1 мин
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Вторая волна тревог за ночь: в ряде областей раздаются сирены

В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу / Фото: ТСН.ua

Воздушная тревога во многих регионах Украины

В некоторых областях Украины объявлена воздушная тревога в ночь на 17 февраля – пройдите в ближайшее укрытие или находитесь в безопасном месте.

О распространении воздушной опасности по Украине свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

Воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Полтавской областях. Уже долгое время она длится в Луганской области и в Крыму.

Напомним, вечером 16 февраля в Харькове раздались мощные взрывовы. Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога. В областной военной администрации рассказали, какими ракетами атаковали город.

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Дата публикации
Просмотры
2588
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