Джо Байден планирует провести разговор с Си Цзиньпином

Он подчеркнул, что США не ищет "новую холодную войну".

На фоне недавнего сбивания трех неизвестных объектов в воздушном пространстве Северной Америки лидер США Джо Байден заявил, что намерен поговорить с президентом Китая Си Цзиньпином.

Но он отказался говорить, когда, сообщает NBC News.

"Я думаю, что последнее, чего хочет Си, это фундаментально разорвать отношения с Соединенными Штатами и со мной", – сказал Байден.

Он подчеркнул, что не считает своей излишней реакцией сбивание трех неизвестных объектов над Северной Америкой. Президент отметил, что отдавал приказ, посоветовавшись с военными.

"Мы не ищем новой холодной войны, но я не приношу извинений", - сказал президент США.

Байден заявил, что он с Си продолжит конкурировать, но они не будут конфликтовать.

Инциденты с неопознанными объектами в небе над Северной Америкой

Ночью 3 февраля Пентагон сообщил, что следит за китайским шпионским шаром, ведущим разведку над севером США.

Впоследствии стало известно, что воздушный шар-шпион, пересекший Аляску, пролетел через Канаду и был замечен в штате Монтана на северо-западе США. Спикер Пентагона Пэт Райдер заявил, что воздушный шар может принадлежать Китаю.

В МИД Китая говорят, что воздушный шар случайно залетел в воздушное пространство США "в результате форс-мажорных обстоятельств".

Через неделю, 11 февраля, ВВС США сбили в небе загадочный объект размером с автомобиль. Это произошло недалеко от границы. Позже объект неизвестного происхождения был сбит и в воздушном пространстве Канады.

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